Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлин в отношении США

Власти Китая уведомили Всемирную торговую организацию о введении ответных пошлин в отношении импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на документ.

Согласно документ, КНР уведомил организацию о прекращении обязательств по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. В частности, свинину, орехи и этанол.

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Таким образом Китай выполнил свою юридическую обязанность уведомить ВТО и другие государства-члены о своих ответных мерах.

Ранее в Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем.