ФТС увеличила перечисления в бюджет почти на 16%

Федеральная таможенная служба (ФТС) в первом квартале текущего года увеличила перечисления в бюджет на 15,9%, до 1,194 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

«За три месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,194 трлн руб», — заявили в ФТС.

Реклама

Уточняется, что за март сумма перечислений составила 447,5 млрд руб.

Ранее в ФТС рассказали, когда таможня станет полностью электронной.