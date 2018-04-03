Новак ожидает, что Россия полностью выполнит сделку ОПЕК+ в апреле

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия по итогам апреля рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом мы сейчас уже видим в первые дни апреля, что у нас исполняется в полном объеме соглашение, то есть мы нацелены на продолжение реализации достигнутых договоренностей. Поэтому думаю, что мы будем реализовывать до достижения конкретных целей наши договоренности», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Россия в марте выполнила соглашение ОПЕК+ на 93%.