Кабмин намерен упростить законопроекты о регулировании криптовалют

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов заявил, что власти собираются сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. Об этом сообщает RNS.

«Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать», — сказал Шувалов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты не обеспечивают защиты прав инвесторов.