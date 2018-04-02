Песков: арестованный Магомедов ранее встречался с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов участвовал в ряде публичных мероприятий президента России Владимира Путина с бизнесменами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Магомедов действительно принимал участие в ряде мероприятий, которые проводил президент с участием представителей крупного бизнеса и бизнес-организаций. Имело место несколько таких общих встреч. Вы о них знаете, и списки участников действительно были публичными. За последнее время о каких-то других встречах мне неизвестно», — сказал Песков.

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Ранее Песков сообщил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.