Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США

Трамп: Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы

Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Они ни с кем больше не разговаривали, но разговаривают со мной. Многие говорят «нет» [сделке с Ираном], а я бы сказал, что предпочел бы заключить сделку. Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет», — сказал он.

По мнению Трампа, отказ Ирана от сделки с США был бы «глупым шагом».

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.