Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы

Минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Венесуэлы
Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы. Соответствующий документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

«Лицензия разрешает операции по экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», — говорится в документе.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.
 
