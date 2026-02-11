«Люди остались без отопления»: в украинском Харькове сообщили об уничтожении ТЭС

Мэр Терехов: ТЭС-5 в Харькове была уничтожена, люди остались без отопления

ТЭС-5 в Харькове была фактически уничтожена на прошлой неделе, в результате чего четыре района остались без тепла. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает «Страна.ua».

По его словам, отопление отключилось в Новобаварском, Холодногорском, частично в Шевченковском и Киевском районах.

«Пришлось слить теплоноситель с 853 многоэтажек. Люди остались без отопления», — сказал Терехов.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев. По словам Харченко, этим домам сейчас дают свет до 18 часов в сутки.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820.

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».