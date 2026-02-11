Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам объяснили, как найти причину, почему дома холодно при горячих батареях

Эксперт Еремин: утепление стен в старых домах снижает счета за отопление на 20–40%
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Даже при полностью исправном отоплении в квартире может быть холодно. Причина не всегда в батареях или работе управляющей компании — часто тепло уходит через окна, стены и так называемые «мостики холода». Эксперт компании «КНАУФ Инсулейшн» Николай Еремин рассказал «Газете.Ru», как отличить проблемы с отоплением от локальных теплопотерь и не тратить деньги на ненужный ремонт.

По словам специалиста, многие жильцы по умолчанию винят ЖЭК, тогда как источник холода нередко находится внутри самой квартиры — в конструкции окон или стен. Проверить это можно самостоятельно, без дорогостоящих обследований.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — углы стен и зоны примыкания окон. Если именно там появляются плесень, сырость или иней, это прямой сигнал, что именно тут из дома уходит тепло тепло. Еще один простой способ диагностики — использовать зажигалку или свечу. Пламя подносят к оконной раме или углам при закрытом окне. Если огонек колышется, значит, есть сквозняк. Дополнительно можно просто провести рукой вдоль рамы и стен: если ощущается явный холод, проблема локальная и не связана с работой системы отопления», — заявил он.

Для более точной картины эксперт советует использовать тепловизор. Такой прибор наглядно показывает зоны теплопотерь: на экране они выглядят как синие пятна на стенах или вокруг окон.

«Без тепловизора тоже можно обойтись, но с ним диагностика становится наглядной и быстрой», — отмечает Еремин. При этом аренда прибора стоит недорого и может помочь избежать лишних расходов в будущем.

Если проблема обнаружена в окнах, начинать стоит с самого простого — проверки уплотнителей и петель. Иногда достаточно подтянуть фурнитуру, заменить резинки или отрегулировать конструкцию окна, чтобы геометрия восстановилась, а сквозняки исчезли без капитального вмешательства.

Со стенами ситуация сложнее. Если дому меньше пяти лет, имеет смысл обратиться к застройщику: дефекты теплоизоляции могут быть устранены по гарантии бесплатно. В старых домах, по словам эксперта, стоит рассмотреть утепление — такая мера позволяет снизить расходы на отопление на 20–40%.

В противном случае жильцы фактически «отапливают улицу»: тепло постоянно будет уходить наружу, а холод поступать внутрь, и сколько ни грей квартиру, комфортнее в ней не станет.

По словам эксперта, когда место утечки тепла найдено, наступает время решить, где проще и рациональнее выполнять утепление: снаружи или изнутри. Если в квартире уже сделан дорогой ремонт, логичнее рассматривать утепление со стороны фасада, так проблему можно решить, не разрушая отделку. Если же ремонт только в планах, утепление удобнее выполнить изнутри квартиры.

Отдельный случай — промерзание вокруг окон. В таких ситуациях зачастую достаточно пройтись по откосам монтажной пеной, чтобы устранить локальные теплопотери.

Главный совет специалиста — не начинать с дорогостоящих работ.
«Сначала нужно провести тесты и понять реальную причину холода. Это помогает сэкономить и не ремонтировать то, что на самом деле работает нормально», — подчеркивает Еремин.

Таким образом, холод в квартире при горячих батареях — не всегда проблема отопления. Часто причина кроется в теплопотерях, которые можно выявить, устранить и платить за отопление меньше.

Ранее россиянам назвали важные детали, на которые надо обращать внимание при приеме квартиры.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!