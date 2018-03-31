Суд арестовал Магомеда Магомедова
Суд арестовал брата совладельца группы компаний «Сумма» Магомеда Магомедова, сообщает РИА «Новости».
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья.
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Магомедов и его брат, председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
Ранее до 30 мая был арестован Заявудин Магомедов и глава компании «Интекс», входящей в ГК «Сумма», Артур Максидов.