Магомед Магомедов вслед за братом предложил суду залог в 2,5 млрд рублей

Защита брата совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова предложила суду залог в размере 2,5 млрд руб., передает РИА «Новости».

«Также предлагаем суду залог в размере 2,5 миллиарда — то есть суммы ущерба, установленной следствием», — сказала адвокат.

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В суде Магомед Магомедов не признал вину в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ранее суд арестовал его брата, председателя совета директоров ГК «Сумма», Зиявудина Магомедова. Его защита также предлагала суду залог в 2,5 млрд руб.

Также отмечается, что по данным следствия, дома у Магомеда Магомедова было обнаружено боевое оружие без лицензии.