Путин назвал послание Федеральному собранию реалистичным планом действий

Президент России Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию является четким и конкретным планом действий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — сказал Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов.

Реклама

Он также подчеркнул, что нужны последовательные, глубокие перемены, которые будут приносить результат в перспективе.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать поручения президента.