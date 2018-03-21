Топилин поручил ПФР и регионам создать портрет бедной семьи

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что регионы должны до 1 июля составить портреты семей, учтенных в системе ЕГИСО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что это необходимо для того, чтобы помочь этим семьям выйти из бедности.

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«Вы знаете, что президентом также поставлена задача по снижению бедности в два раза. Мы потребуем с вас и с регионов портреты с доходами всех семей до 1 июля. Кто не спрятался я не виноват», — сказал Топилин.

По его словам единая электронная система позволяет это сделать.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уровень бедности нужно снизить вдвое за шесть лет.