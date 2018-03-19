В «Азур Эйр» назначили нового гендиректора авиакомпании
Акционеры «Азур Эйр» назначили нового гендиректора авиакомпании. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
«Акционерами ООО «Азур Эйр» проведены кадровые изменения: освобожден от занимаемой должности генеральный директор, компанию возглавил Стогний Ю.Ф. Приняты решения о назначении нового заместителя генерального директора — начальника инспекции по безопасности полетов и технического директора», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила «Азур Эйр» продолжить полеты.