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Российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии

Посол Келин заявил, что досрочные выборы в Британии стали неожиданностью

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Объявление о проведении досрочных парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это действительно для всех стало неожиданностью, в том числе для политологов, средств массовой информации, да и в самой партии консерваторов, видимо, это был сюрприз», — сказал Келин.

В подтверждение своей точки зрения он привел то, что глава Минобороны королевства Грант Шэппс отменил визит в страны Балтии, а глава МИД Дэвид Кэмерон досрочно вернулся из Албании.

По его словам, для назначения выборов на начало июля есть ряд факторов, в том числе небольшое понижение инфляции и ожидаемый рост ВВП.

К осени, как считает посол, «весь этот позитив выдохнется» и избирателю «будет продать уже совершенно нечего».

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об отношении к досрочным выборам в Британии.

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