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Вертолет с Пашиняном экстренно сел

Вертолет с премьером Армении Пашиняном экстренно сел на стадионе в Ванадзоре

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна экстренно сел на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана. Об этом сообщают правительственные Telegram-каналы, передает «Интерфакс».

Известно, что Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. По другим данным, премьер-министр Армении летел в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

В правительстве Армении эту информацию пока не прокомментировали.

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