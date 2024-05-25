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Немецкий певец указал на странность в поведении украинцев после начала СВО

Певец Тито Айсбреннер удивился тому, что украинцы бегут от СВО в Россию

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Немецкий певец Тито Айсбреннер в разговоре с ТАСС удивился тому, что украинцы переезжают в Россию в попытке уйти от СВО.

«И еще один показательный момент заставляет меня сомневаться. А именно количество украинских беженцев, направляющихся на Запад или в Россию. Семь миллионов украинских беженцев отправились в Россию. То есть украинцев, бежавших в Россию, в разы больше, чем во всем остальном мире вместе взятом», — отметил Айсбреннер.

Он также считает, что не стоит верить заявлениям западных политиков о планах России создать «империю». Артист убежден, что при такой логике Европейский Союз нельзя назвать никак иначе, чем империей. При этом Айсбреннер уверяет, что не разбирается в политике на достаточном уровне, чтобы судить об СВО. По словам музыканта, он всего лишь желает мира между двумя странами и скорейшего разрешения конфликта.

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