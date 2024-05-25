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Ольга Бузова публично отчитала Даву за отсутствие извинений после разрыва

Певица Ольга Бузова заявила, что Даве следовало бы извиниться за неудачный роман

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова публично отчитала бывшего возлюбленного Даву за отсутствие извинений после романа на шоу «Сокровища императора».

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтобы ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?» — возмутилась Бузова.

В ответ на это блогер пообещал озвучить свою версию произошедшего, но без камер.

В начале мая Дава на шоу «Сокровища императора» публично исповедался перед Ольгой Бузовой. Блогер пожаловался на продолжительную депрессию после разрыва и отметил, что ему не нравилось все, что он делал своими руками. Бузова при этом ответила экс-избраннику, что у нее тоже началась депрессия от того, что Дава «создал своими руками». При этом некоторые очевидцы отметили зародившуюся искру чувств между звездами.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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