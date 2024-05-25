«Интересная девочка»: Миа Бойка раскрыла, что испытывает к ЮрКиссу

Певица Миа Бойка на подкасте «Ниче святого» Hi-Fi стриминга «Звук» призналась, что испытывает к ЮрКиссу огромную благодарность за совместную работу.

«Испытываю к нему огромную благодарность за помощь и веру в меня. Мне очень нравится в нем то, что для него нет фраз «невозможно», «не могу», «мы не можем». Он всегда говорит: «Не вижу в этом проблемы. Говори, что нужно, — сделаем». Мне раньше приходилось многое слушать, а теперь: «Если хочешь, завтра этих людей в твоей жизни не будет. Только скажи», — похвасталась Бойка.

Она назвала продюсера и певца большим профессионалом, который хорошо разбирается в индустрии шоу-бизнеса. По словам Бойки, ЮрКисс заметил ее с одной из самых ранних песен и назвал «интересной девочкой». Исполнительница убеждена, что артист следил за ее творчеством еще до личного знакомства.

Недавно ЮрКисс и Mia Boyka впервые появились в свете вместе после расставания музыканта с певицей Люсей Чеботиной. Пара появилась вместе на дорожке премии телеканала RU.TV. Они представили совместный трек на сцене музыкальной премии — песню «Не перестану верить в любовь», которую исполнили акробатический номер нависающих над сценой танцоров.

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