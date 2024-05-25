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В Грузии обнаружили могилу воевавшего на Украине спецназовца

В Грузии нашли могилу ликвидированного на Украине спецназовца Гогиашвили

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Sputnik/РИА «Новости»

В грузинском муниципалитете Каспи обнаружили могилу профессионального военного Георгия Гогиашвили, служившего в силах специальных операций министерства обороны Грузии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Гогиашвили был старшим сержантом, инструктором школы парашютной подготовки. В качестве наемника он отправился воевать на Украину, где был ликвидирован 9 марта на Запорожском направлении вместе с Нодаром Насировым. Гогиашвили похоронили 21 марта в селе Ламискана. Министерство иностранных дел Грузии подтвердило эту информацию.

В мае, отмечает агентство, на его могиле появился памятник с фотографией погибшего, а к деревьям рядом с оградой прикрепили грузинские флаги.

До этого представитель пророссийской подпольной организации «Дозор» сообщил, что бывшие сотрудники МВД Грузии, ставшие наемниками на стороне Украины, сейчас расквартированы в жилом секторе на территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.

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