В Грузии обнаружили могилу воевавшего на Украине спецназовца

В грузинском муниципалитете Каспи обнаружили могилу профессионального военного Георгия Гогиашвили, служившего в силах специальных операций министерства обороны Грузии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Гогиашвили был старшим сержантом, инструктором школы парашютной подготовки. В качестве наемника он отправился воевать на Украину, где был ликвидирован 9 марта на Запорожском направлении вместе с Нодаром Насировым. Гогиашвили похоронили 21 марта в селе Ламискана. Министерство иностранных дел Грузии подтвердило эту информацию.

В мае, отмечает агентство, на его могиле появился памятник с фотографией погибшего, а к деревьям рядом с оградой прикрепили грузинские флаги.

До этого представитель пророссийской подпольной организации «Дозор» сообщил, что бывшие сотрудники МВД Грузии, ставшие наемниками на стороне Украины, сейчас расквартированы в жилом секторе на территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.