СМИ сообщают о взрывах в Харькове

В Харькове на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробная информация не приводится.

В данный момент в Харьковской и соседней Сумской областях действует воздушная тревога.

В ночь на 25 мая в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей объявлялась воздушная тревога.

Вечером 24 мая сообщалось, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины третий раз за день. Первые предупреждения об угрозе с воздуха появились в Киеве в 13:25 (мск). Через три минуты красная зона распространилась на все регионы страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США признали отступление украинской армии под Харьковом.