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В Подмосковье мужчина затащил шестиклассницу в машину и надругался над ней

Житель Подмосковья силой затащил 13-летнюю девочку в машину и изнасиловал

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Телеграм-канал «SHOT»

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который силой затащил в свою машину шестиклассницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«13-летняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы черную иномарку — китайский седан Kaiyi e5. Внутри сидел мужчина, который сначала начал угрожать школьнице, а после схватил за руку и силой затащил в машину, где изнасиловал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента девочка сразу побежала домой, где все рассказала маме. Мужчину задержали, им оказался гражданин по фамилии Сааков. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Злоумышленнику грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

До этого стало известно, что в Крыму участок дороги «Саки-Евпатория» перекрыли из-за пожара в частном доме. Возгорание произошло в селе Прибрежное Сакского района. Пострадавших нет. В тушении частного дома задействованы 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси протаранил ограждение на МКАД и загорелся.

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