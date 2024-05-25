Стало известно, как изменился масштаб ЖД перевозок между Китаем и Европой с 2016 года

С 2016 года масштаб ежегодных железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой взлетел в 10 раз, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение китайской ЖД корпорации China Railway Group в соцсети WeChat.

К концу 2023 году транспортировку товаров между странами обеспечивали 17 тыс. составов.

«Масштаб [ перевозок] постоянно увеличивается, <...> пропускная способность маршрутов неизменно растет, а качество работы — повышается», — говорится в публикации.

Кроме того, за последние несколько лет каналы железнодорожных поставок между КНР и европейскими странами стали более разветвленными, что облегчило доступ китайских товаров на рынок ЕС.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен вступать в торговую войну с Китаем. Тем не менее в регионе обеспокоены тем, что сверхдешевая китайская продукция наводняет местный рынок.

Ранее США повысили пошлины на импорт из Китая.