Один из пострадавших при обрушении крыши школы в Краснодаре госпитализирован в тяжелом состоянии

10 школьников госпитализированы после обрушения кровли в краснодарской школе. Об этом сообщает ТАСС.

Все пострадавшие в результате срыва кровли краснодарской школы ученики получат необходимую медицинскую помощь, состояние одного из школьников врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, инцидент произошел в школе №29 во время последнего звонка, на стоявших во дворе образовательного учреждения детей из-за порыва сильного ветра обрушилась часть кровли здания, металл, вместе с деревянным каркасом упал на учеников.

По данным региональной прокуратуры, пострадали не менее 12 человек. По факту травмирования несовершеннолетних региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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