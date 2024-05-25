Волонтеры освоили производство сложного камуфляжа для техники и военных

Многодетная семья из Севастополя вместе с единомышленниками освоили технологию производства сложного камуфляжа для военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера, жительницу Севастополя Ларису.

Женщина рассказала, что ее многодетная семья занимается изготовлением маскировочных сетей для подразделений российской армии с начала проведения специальной военной операции. По ее словам, спустя время к волонтерам на помощь стали приходить новые люди. Сейчас они изготавливают маскировочные сети высокой сложности для любой техники, укрытий и разведывательных подразделений с учетом конкретных требований.

По словам Ларисы, просьб поступает очень много — особенно большой запрос на укрытие танков и БТР.

«Когда просят изготовит сеть, мне нужно знать местность, где они находятся. И уже тогда под местность мы подбираем расцветку материала. Делаем пятна, обвязываем какой-то травой. Постоянно идет совершенствование. Сети нужны разные. Не делаем только зеленые или только белые», — рассказала волонтер.

Она отметила, что камуфляж готовится в основном для использования на Запорожском и Херсонском направлениях, но элементы маскировки также отправляются и на Донецкое направление.

В апреле благотворительный фонд «Посылка из дома» помог отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) 1060 посылок с медикаментами, продуктами питания, одеждой и другими предметами первой необходимости, следует из материалов фонда.

Ранее Путин предложил Народному фронту (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров.