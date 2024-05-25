В России зафиксировали снижение масштабов рисковых схем в ипотеке

На российском рынке ипотечного кредитования стало меньше рисковых схем, заявил зампред Банка России Филипп Габуния. Его слова приводит РИА Новости.

«В отношении схем — сейчас масштаб значительно снизился», — сказал представитель регулятора.

При этом в последнее время банки начали перекладывать часть маржинальности на застройщиков через комиссии, что отражается на ценах, отметил Габуния.

До этого Центробанк предупредил россиян о новых рисках ипотеки на строящуюся недвижимость. Регулятор выявил три схемы, которые несут риски для покупателей. По одной из них банк совместно с девелопером предлагает клиенту разместить часть средств за приобретаемое жилье не на счете эскроу, а на аккредитиве. Опасность заключается в том, что деньги на таком аккредитиве вообще не застрахованы.

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