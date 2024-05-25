В Красноярске женщина выбралась на карниз окна и упала с 23-го этажа

В Красноярске прохожий женщина выбралась на карниз окна и выпала с высоты 23-го этажа, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в высотке по улице Петра Подзолокова, молодая женщина сорвалась с высоты 23-го этажа, спасти пострадавшую не удалось. По данным Telegram-канала «Борус Люди», накануне 37-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому и отказалась уходить домой.

Мужчина вызвал сотрудников полиции, к приезду стражей порядка красноярка выбралась на карниз окна и сорвалась с высоты 23-го этажа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням. Жителя Петербурга заперла в квартире жена, мужчина решил сходить в магазин за алкоголем, связал две простыни и попытался спуститься по ним из окна. Нетрезвый петербуржец упал с высоты четвертого этажа, мужчина выжил, он госпитализирован.

Ранее в Казани пенсионерка решила помыть окна и выпала из окна многоэтажки.