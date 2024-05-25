Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске женщина выбралась на карниз окна и упала с 23-го этажа

В Красноярске женщина выпала из окна на 23-м этаже

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Красноярске прохожий женщина выбралась на карниз окна и выпала с высоты 23-го этажа, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в высотке по улице Петра Подзолокова, молодая женщина сорвалась с высоты 23-го этажа, спасти пострадавшую не удалось. По данным Telegram-канала «Борус Люди», накануне 37-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому и отказалась уходить домой.

Мужчина вызвал сотрудников полиции, к приезду стражей порядка красноярка выбралась на карниз окна и сорвалась с высоты 23-го этажа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням. Жителя Петербурга заперла в квартире жена, мужчина решил сходить в магазин за алкоголем, связал две простыни и попытался спуститься по ним из окна. Нетрезвый петербуржец упал с высоты четвертого этажа, мужчина выжил, он госпитализирован.

Ранее в Казани пенсионерка решила помыть окна и выпала из окна многоэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами