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Булыкин назвал фаворита перед последним туром РПЛ

Булыкин: «Динамо» вполне по силам стать чемпионом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил интригу в чемпионской гонке Российской премьер-лиги, назвав бело-голубых главным фаворитом перед последним туром.

«У «Динамо» сейчас самые реальные шансы стать чемпионом. Достаточно даже сыграть вничью, и все равно будет титул. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что все в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться, настроиться и не проиграть. Думаю, что «Динамо» это вполне по силам», — считает Булыкин.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство под руководством нового тренера.

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