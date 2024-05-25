Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину на дороге

Гладков: в поселке Красное БПЛА атаковал автомобиль на дороге

close
100%
Alina Smutko/Reuters

В поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов. На месте работают оперативные службы.

Утром 25 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне вечером сирена ракетной опасности была запущена во всей Белгородской области. В таких случаях жителей неизменно призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами