В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину на дороге

В поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов. На месте работают оперативные службы.

Утром 25 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне вечером сирена ракетной опасности была запущена во всей Белгородской области. В таких случаях жителей неизменно призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.