В подконтрольном ВСУ Запорожье выдали повестки врачам

Врачи онкологического центра, находящегося в подконтрольном Украине городе Запорожье, которые пытаются опротестовать решение о реорганизации медицинского учреждения, получили повестки в военные комиссариаты. Об этом сообщила украинская новостная служба ТСН.

Отмечается, что проукраинские власти Запорожской области хотят объединить медцентр с другой клиникой.

Директор онкоцентра Михаил Есаянц заявил, что коллектив обратился в суд, оспаривая решение. После этого его заместителю вручили повестку в военкомат, причем не в тот, где он уже стоит на учете. Затем повестку прислали и самому Есаянцу.

«21 мая пришло распоряжение, чтобы некоторые наши сотрудники явились в ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — прим. ТАСС). Список фамилий — это перечень людей, подписавших заявление в суд. <…> Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК», — приводит ТСН слова Есаянца.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.