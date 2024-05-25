Капелло ответил на вопрос о главном преимуществе Головина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в игре футболиста «Монако» Александра Головина нет слабых мест, передает «РБ Спорт».

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — сказал Капелло.

Головину на данный момент 27 лет, однако 30 мая исполнится 28. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головина признали лучшим в «Монако».