Международные резервы России выросли на $1,4 млрд

За неделю международные резервы России выросли на 0,3% и на 2 марта составили $452,3 млрд против $450,9 млрд на 23 февраля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 2 марта составил $452,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,3%, в результате привлечения Банком России иностранной валюты по операциям «валютный своп» с банками-резидентами и приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.