Инвесторы отказались от покупки студии Вайнштейна

Компания Weinstein Company Харви и Роберта Вайнштейнов вновь готова объявить о банкротстве, поскольку группа инвесторов, согласившаяся купить часть ее активов, отказалась от сделки, пишет The Wall Street Journal.

Планировалось, что инвесторы возьмут на себя долг компании в размере $225 млн, а также инвестируют $275 млн для возобновления работы Weinstein Co. под новым именем.

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«Мы получили неутешительную информацию о жизнеспособности завершения этой сделки», — заявила один из инвесторов Мария Контрерас-Свит. Источник, близкий к сделке, заявил, что инвесторами было обнаружено около $65 млн дополнительных обязательств.

В Weinstein Co. назвали заявление группы инвесторов «оправданием» и заявили, что компания «была прозрачной в отношении своего тяжелого финансового состояния».

Ранее сообщалось, что компания Вайнштейнов смогла договориться с инвесторами о продаже части активов за $500 млн.