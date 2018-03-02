Трамп продлил санкции против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против Венесуэлы еще на год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Обстоятельства [в Венесуэле]... не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.
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Ранее источник в Белом доме рассказал, что администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против нефтяного рынка Венесуэлы, вплоть до полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
В пятницу, 2 марта, Трамп также продлил санкции против России из-за Украины.