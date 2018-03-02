Лукашенко призвал не держаться за российский рынок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен держаться исключительно за российский рынок. Об этом он сказал на заседании с представителями правительства и Национального банка, передает «БелТА».
Лукашенко призвал чиновников вносить предложения по экспортной деятельности страны. При этом он подчеркнул, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка.
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«Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко пообещал ответить России на ограничения поставок молока.