Лукашенко призвал не держаться за российский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен держаться исключительно за российский рынок. Об этом он сказал на заседании с представителями правительства и Национального банка, передает «БелТА».

Лукашенко призвал чиновников вносить предложения по экспортной деятельности страны. При этом он подчеркнул, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка.

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«Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал ответить России на ограничения поставок молока.