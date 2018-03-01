Медведев наградил Миллера медалью Столыпина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера медалью Столыпина I степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в развитии отечественного газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. I степени председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Миллера Алексея Борисовича», — говорится в документе.
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Орденом за заслуги перед Отечеством I степени.