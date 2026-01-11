Размер шрифта
Бойцы «Днепра» взяли под контроль еще одно село в Запорожской области

МО: российские бойцы освободили село Белогорье в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» Вооруженных Сил России (ВС) освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

по информации российского оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области, а также Садовое Херсонской области.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка в Запорожской области. По его словам, причиной ротации стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта.

Накануне российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области ликвидировали бойцов ВСУ, которые приняли их за своих. Уточняется, что противник вышел встречать их, поскольку подумали, что к ним движутся свои. Украинские бойцы слишком поздно осознали, что к ним шли военные противоборствующей стороны и были уничтожены.

Ранее российские военные взяли под контроль село Зеленое Запорожской области. 

