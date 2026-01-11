Легковому транспорту разрешили движение по Военно-Грузинской дороге

Движение легкового транспорта открыли по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

По информации ведомства, дорога на территории Грузии была расчищена после схода лавины, появилась возможность обеспечить безопасный проезд автотранспорта.

«Разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 9.20 11 января 2026 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

11 января движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури–Коби через Крестовый перевал было закрыто для всех видов транспорта с из-за опасности схода лавин. Пограничный пункт «Верхний Ларс» заблокировал въезд и выезд.

В начале января перевал через Верхний Ларс и Крестовый перевал также закрывали для всех видов транспорта из-за снежного коллапса. Как рассказали очевидцы, на месте работала снегоочистительная техника. Однако, несмотря на это, на границе образовалась многокилометровая пробка. По оценке Telegram-канала Shot в очереди стояло порядка 400 машин. Среди застрявших — россияне, в том числе семьи с детьми.

Ранее в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопада.