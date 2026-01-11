Размер шрифта
Глафира Тарханова рассказала об абьюзе коллеги в театре

Актриса Глафира Тарханова заявила о психологическом насилии со стороны коллеги
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Глафира Тарханова в новом выпуске шоу «В гостях у Ханги» на VK Видео рассказала об эмоциональном насилии, которое пережила.

По словам артистки, однажды она не смогла найти общий язык с коллегой в театре. Они были задействованы в одной постановке, однако из-за конфликта актер оказывал на Тарханову давление.

«Мы перестали разговаривать через какое-то время. То есть просто человек очень некрасиво себя вел. Ну вот как дома, только на работе. И поэтому это был такой период сложный для меня в том плане, что он длился почти год, потому что есть какие-то контрактные обязательства», — поделилась она.

Тарханова отметила, что пыталась говорить о ситуации с руководством. Но они долго не предпринимали никаких действий.

«Я много раз говорила. Пока они не поняли, что меня могут прибить на сцене, когда они реально испугались», — заявила актриса.

По словам Тархановой, напряженная обстановка сильно сказалась на ее здоровье. Из-за переживаний у нее «повышалась температура перед тем, как идти на спектакль».

Ранее Светлана Сильваши обвинила Елену Товстик в пиаре на скандальном разводе.

