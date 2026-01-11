Размер шрифта
Зеленский рассказал о сложной ситуации с критической инфраструктурой

Gleb Garanich/Reuters

На Украине сложилась сложная ситуация с критической инфраструктурой. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей...», — написал он.

В настоящее время особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить защиту страны. Нужна стабильная поддержка Украины, а также скоординированная дипломатия ради мира, добавил Зеленский.

Утром 11 января украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о самой сложной ситуации с электроснабжением за всю зиму. В Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Проблемы со светом наблюдаются в самом Киеве, Днепре и других городах.

Ранее в Днепропетровской области 100 тысяч семей остались без света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593533_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
