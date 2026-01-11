Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко поинтересовался у граждан Украины, готовы ли они отдать Львов или любой другой город страны ради установления мира с Россией. Соответствующий вопрос он задал в эфире YouTube-канала «Говорит Великий Львов».

«Готовы ли вы отдать им Львов, свой поселок, например, или свой городок, в котором проживаете, чтобы кому-то было хорошо... То же самое о Донецке - мы его защищали 11 лет. И тот народ, который был с нами в бою. А мы сейчас скажем: «Извините, мы здесь договорились отдать ваши территории, чтобы нам жилось хорошо: в центре, на юге и на западе», — порассуждал Костенко.

Он призвал к единству и заявил о необходимости «защищать Украину». Нардеп отверг возможность «сдачи людей и территорий». Страна, которая сдает свои территории, чтобы другим было хорошо, не имеет права на существование, заявил парламентарий.

В ноябре Костенко также заявлял, что Украина не потерпела поражения в ходе конфликта с Россией, чтобы ей диктовали условия по численности ВСУ и территориальным уступкам.

Ранее в России объяснили, почему США не спешат добывать ресурсы на Украине.