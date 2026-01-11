Названо число домов в Киеве, остающихся без отопления

Кличко заявил, что более 1000 домов в Киеве остаются без теплоснабжения

В Киеве без отопления остаются более 1000 домов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, подачу тепла в остальные дома уже возобновили. Более того, специалистам удалось восстановить водоснабжение для всех жителей города.

«В результате повреждений городской инфраструктуры после последней массированной атаки <...> без теплоснабжения оставались 6000 многоквартирных домов», — подчеркнул Кличко.

Он обратил внимание, что ремонтные работы в столице продолжаются. При этом ситуация с электроснабжением остается очень сложной.

Как отметил мэр, в ближайшие дни в Киеве прогнозируются морозы. В связи с этим он предупредил, что сложная ситуация в городе сохранится.

В ночь на 9 января в украинской столице произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», город подвергся массированному налету беспилотников типа «Герань». Кличко заявил, что после взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в нескольких районах возникли проблемы с водо- и электроснабжением. Мэр призвал жителей покинуть Киев, если есть такая возможность.

