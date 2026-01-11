«Псевдодуховный бред»: россиянам посоветовали избегать эзотериков и наставников «по заземлению»

Зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» призвал россиян не пользоваться услугами эзотериков, наставников «по заземлению» и «проводников по местам силы». По его мнению, деятельность подобных «экспертов» не принесет пользы, а лишь навредит.

«С наступлением календарного периода начинается настоящий бум марафонов, закрытых сессий и ретритов, обещающих быстрое решение жизненных проблем. Советую избегать подобных «экспертов», работающих с модными темами осознанности, внутренних трансформаций и изменений. Их деятельность часто строится на коммерческой основе и предлагает упрощенные, а зачастую и опасные, замены подлинной духовной жизни. Путь даже вполне здравомыслящего человека под таким руководством может завести в тупик разочарования, потери внутренних ориентиров и напрасной траты сил. Особую тревогу вызывают идеи о том, что «сильное имя определяет сильную судьбу», о некоей энергетике имени или об особых «энергетически мощных» днях в наступившем году. Разного рода советы по так называемому «заземлению» для связи с реальностью, пошаговые практики для исполнения желаний, рекомендации по восстановлению ритмов организма после праздников. Все это, по сути, является псевдонаучным и псевдодуховным бредом», — сказал Иванов.

Он также предостерег от финансовых трат на подобные услуги: не подписываться на рассылки, не покупать «эксклюзивные» анализы и раскрытия «потенциала».

«Не стоит приобретать и календари «лучших дней» для начала новых дел. Это хорошо отлаженный бизнес, эксплуатирующий естественное человеческое стремление к улучшению жизни, но предлагающий взамен лишь суррогат. Искренне надеюсь, что активное распространение этих нетрадиционных практик, их агрессивное раскручивание через паблики в социальных сетях и иные средства, наконец, получит должную правовую и общественную оценку. Настоящая духовная опора, нравственная устойчивость и смысл жизни обретаются не в мистических схемах, а в традиционных ценностях, в созидательном труде, в любви к своему Отечеству и в чистоте душевной. Призываю всех беречь эти истинные богатства», — заключил Иванов.

