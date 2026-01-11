Пассажиры задержанных рейсов раскладывают матрасы в Шереметьево

SHOT: в Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили матрасы прямо на полу

В аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в общей сложности на момент публикации в аэропорту задержано 119 рейсов, еще один — отменен.

Отмечается, что в зоне выдачи багажа скопилось значительное число чемоданов с предыдущих рейсов. Пассажирам, написавшим соответствующее заявление, обещали доставить их вещи доставкой.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.