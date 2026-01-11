Размер шрифта
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины

Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты энергетики и инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В числе целей оказались три тяжелые механизированные, две механизированные, пехотная, аэромобильная, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка, четыре бригады национальной гвардии.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные при помощи дрона пытались установить флаг на здании городской администрации в Купянске.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска.

