«Газпром» сообщил об ускоренном расходовании газа в Европе из ПХГ

Газпром: в ФРГ и Франции уровень заполненности подземных хранилищ газа ниже 50%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Франции, которые являются крупнейшими европейскими экономиками, снизился до менее 50%. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в подземных хранилищах газа Германии осталось 48,2% запасов газа, во Франции – 49,2%.

Холодная погода в Европе стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ. В российской компании отметили, что 7 и 8 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений.

В целом в ПХГ Европы на 9 января находится 56,3 млрд куб. м газа, что составляет 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 млрд куб. м меньше уровня 2025 года.

В декабре ТАСС со ссылкой на данные Евростата сообщил, что Европейский союз в январе — октябре 2025 года закупил российский трубопроводный газ на €5 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) — на €6,4 млрд.

Ранее Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС.