Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Японии могут досрочно распустить парламент

JN узнала, что премьер Японии рассматривает досрочный роспуск парламента
Reuters

Премьер Японии и по совместительству лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити рассматривает вопрос о досрочном роспуске палаты представителей (нижней палаты парламента Японии). Об этом сообщает The Japan News, ссылаясь на правительственные источники.

По информации издания, решение о роспуске, возможно, примут в начале очередной сессии парламента, которая должна пройти 23 января.

The Japan News отмечает, что Такаити полагает, что правящей коалиции ЛДП и «Партии инноваций Японии», имеющей меньшинство в верхней палате советников, необходимо укрепление позиций. Для реализации своей политики премьер планирует добиться победы на выборах в нижнюю палату парламента.

В центре программы премьера находятся цели создания «сильной экономики» и обеспечения «ответственного и активного управления финансами государства». Такаити рассчитывает заручиться поддержкой избирателей для реализации этих экономических инициатив.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась давать оценку операции США в Венесуэле.

Ранее в Венесуэле создали специальную комиссию по освобождению Мадуро и его жены.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593905_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+