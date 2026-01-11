В Японии могут досрочно распустить парламент

Премьер Японии и по совместительству лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити рассматривает вопрос о досрочном роспуске палаты представителей (нижней палаты парламента Японии). Об этом сообщает The Japan News, ссылаясь на правительственные источники.

По информации издания, решение о роспуске, возможно, примут в начале очередной сессии парламента, которая должна пройти 23 января.

The Japan News отмечает, что Такаити полагает, что правящей коалиции ЛДП и «Партии инноваций Японии», имеющей меньшинство в верхней палате советников, необходимо укрепление позиций. Для реализации своей политики премьер планирует добиться победы на выборах в нижнюю палату парламента.

В центре программы премьера находятся цели создания «сильной экономики» и обеспечения «ответственного и активного управления финансами государства». Такаити рассчитывает заручиться поддержкой избирателей для реализации этих экономических инициатив.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась давать оценку операции США в Венесуэле.

Ранее в Венесуэле создали специальную комиссию по освобождению Мадуро и его жены.