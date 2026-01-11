Пьесу Екатерины II впервые представят в России

В Малом театре впервые в России выйдет пьеса Екатерины II. Об этом сообщает АГН «Москва».

«Мало кто знает, что Екатерина II, управляя огромным государством, расширяя его территориальные границы, осуществляя масштабные преобразования в области внутренней политики, экономики, образования, культуры и просвещения, оставила большое литературное наследие, в которое входят и пьесы», — поделились в театре.

Пьеса представляет собой лирическую комедию, в которой Екатерина II затрагивает тему семейных ценностей. Действующие лица — Панкрат Собрин, его супруга, а также дети и прислуга. Впервые произведение было опубликовано в 1786 году. У императрицы также есть и другие пьесы, которые находятся в сборнике «Сочинения Екатерины II».

Премьера постановки состоится 31 января. Режиссером выступит Андрей Максимов. Главные роли исполнят Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и другие.

