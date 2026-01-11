Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Пьесу Екатерины II впервые представят в России

Пьеса Екатерины II «Расстроенная семья» впервые выйдет в России
.

В Малом театре впервые в России выйдет пьеса Екатерины II. Об этом сообщает АГН «Москва».

«Мало кто знает, что Екатерина II, управляя огромным государством, расширяя его территориальные границы, осуществляя масштабные преобразования в области внутренней политики, экономики, образования, культуры и просвещения, оставила большое литературное наследие, в которое входят и пьесы», — поделились в театре.

Пьеса представляет собой лирическую комедию, в которой Екатерина II затрагивает тему семейных ценностей. Действующие лица — Панкрат Собрин, его супруга, а также дети и прислуга. Впервые произведение было опубликовано в 1786 году. У императрицы также есть и другие пьесы, которые находятся в сборнике «Сочинения Екатерины II».

Премьера постановки состоится 31 января. Режиссером выступит Андрей Максимов. Главные роли исполнят Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и другие.

Ранее российский «Буратино» преодолел рубеж в 2 млрд рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593065_rnd_2",
    "video_id": "record::32123676-4d8d-47a8-af90-01cb85f601a0"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+