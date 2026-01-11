Казахстанский теннисист Бублик впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл турнир категории ATP-250 в Гонконге.

В финале представитель Казахстана одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, который до этого в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева. Встреча между Бубликом и Музетти, которая длилась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:2), 6:3.

Бублик выполнил десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Музетти пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Для Бублика эта победа на турнирах ATP стала девятой в карьере, благодаря ей он дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко победила украинку в финале турнира в Брисбене.