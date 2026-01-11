Размер шрифта
Политолог счел вопросом времени переход Гренландии под контроль США

Политолог Асафов: Трамп рано или поздно попробует вторгнуться в Гренландию
Marko Djurica/Reuters

Президент США Дональд Трамп не считает важными мнения чиновников и генералов Пентагона, а также стран — членов НАТО из числа европейских государств по поводу присвоения Гренландии. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил политолог Александр Асафов.

Он выразил уверенность, что рано или поздно американский лидер попробует вторгнуться на подконтрольный Дании остров, невзирая ни на позицию конгресса США, ни на мнение Пентагона и союзников по Североатлантическому альянсу. Как сказал Асафов, в данный момент перед США в рамках присоединения Гренландии стоят только вопросы сроков и концентрации усилий.

«Трамп довольно внятно обозначает свою стратегию. По его словам, если Соединенные Штаты не захватят Гренландию, то это якобы сделают Китай и Россия», — отметил политолог.

При этом хозяин Белого дома уверен, что захват Гренландии не сможет в одночасье развалить НАТО, подчеркнул Асафов. Он обратил внимание, что президент США считает, что сохраняет Североатлантический альянс своей волей.

«Эта позиция Трампа не лишена, честно говоря, оснований», — добавил эксперт.

11 января издание Daily Mail написало, что американский лидер поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию. При этом источники заявили, что в администрации президента США настолько воодушевлены успехом операции в Венесуэле, что хотят быстро захватить датский остров, «прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия».

Ранее британский аналитик рассказал, как Трамп принес еще одну победу Путину.

